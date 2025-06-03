Российским туристам все чаще отказывают во въезде в Южную Корею

МИД РФ рекомендовал туристам, планирующим поездку в Южную Корею, внимательно заполнять документы на въезд. Поводом для предупреждения стало увеличение числа случаев, когда путешественников разворачивают на границе. Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях консульского департамента ведомства.

Несмотря на действующее с 2013 года безвизовое соглашение, южнокорейские пограничники вправе отказать во въезде или сократить срок пребывания. Как отмечают в МИД, чаще всего это происходит из-за подозрений в нелегальной трудовой деятельности.

Дипломаты советуют тщательно заполнять K-ETA (электронное разрешение на въезд) и быть готовым ответить на вопросы о цели визита, маршруте, месте проживания и финансовой обеспеченности. Также туристам нужно иметь при себе подтверждающие документы (бронь отеля, обратные билеты, выписку со счета).

В 2024 году Южную Корею посетили более 200 тыс. российских туристов. В 2025 году ожидается увеличение потока на 30%, что может привести к еще более строгому досмотру на границе.

Ранее в СМИ поступали жалобы россиян на непредсказуемость решений южнокорейских пограничников. Некоторых путешественников разворачивали даже при наличии всех необходимых документов. Эксперты советуют заранее уточнять требования на официальных ресурсах и учитывать возможные риски при планировании поездки.