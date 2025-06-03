Российский турист арендовал байк во Вьетнаме и остался без паспорта

Российский турист уже несколько недель не может покинуть Вьетнам после того, как стал жертвой кражи арендованного байка и последующего конфликта с местным арендодателем. Ситуация осложнилась пропажей документов, отказом полиции оперативно помочь и даже физическим нападением.

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Андрей, прилетевший во Вьетнам из Екатеринбурга, арендовал мопед в Нячанге, оставив в залог свой российский паспорт. На следующий день транспортное средство пропало возле кафе. Обратившись к владельцу байка, турист вместо помощи столкнулся с жестким требованием возместить ущерб в размере 500 долларов.

Полиция, куда мужчина подал заявление, предложила прийти за ответом через месяц. Однако выяснилось, что во время визита в участок у Андрея пропал загранпаспорт. Он подозревает, что документ исчез после встречи с арендодателем и сотрудниками правопорядка.

Позже бизнесмен написал россиянину:

«Попробуй улететь из страны и вообще приехать в аэропорт, желаю тебе удачи».

Когда Андрей попытался снизить сумму компенсации до 250 долларов и предупредил других туристов о возможном мошенничестве, ситуация переросла в открытый конфликт.

«Вьетнамец схватил железную палку и бросился на меня», – рассказал пострадавший.

В результате нападения он получил травмы, но полиция отказалась оперативно зафиксировать побои, дважды перенаправив его «на завтра».

Обратившись в российское консульство, Андрей узнал, что процедура подтверждения гражданства может занять от одного до двух месяцев, если не найдутся соотечественники, которые смогут подтвердить его личность. После получения свидетельства на возвращение, мужчина должен вернуться в Россию. При этом у туриста уже сгорели билеты - из Вьетнама он планировал лететь в Астану.

Сейчас россиянин живет в отеле почти без средств к существованию и не может вернуться домой.