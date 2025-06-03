Эксперт объяснила, почему туры в КНДР пользуются спросом

Аналитик Финансового университета Екатерина Андреева объяснила многогранную привлекательность Азии для российских туристов. По ее мнению, рост интереса к таким направлениям, как Китай, Южная Корея и КНДР, нельзя сводить исключительно к их ценовой доступности, хотя этот фактор, безусловно, значим.

«Существует целый ряд других причин, делающих страны Азии все более популярными среди россиян. Это и богатейшее культурное наследие, предлагающее уникальный опыт, и широкий спектр туристических возможностей – от пляжного отдыха до горнолыжных курортов и оздоровительных программ», – говорит Андреева.

Также свою роль играют заметное развитие инфраструктуры в регионе, упрощение визового режима для россиян в некоторых странах, растущий интерес к ранее закрытым направлениям вроде КНДР и поиск альтернатив европейским курортам на фоне геополитической нестабильности.

«КНДР несмотря на свою закрытость, вызывает большой интерес у россиян, стремящихся увидеть страну, которая существует по своим уникальным правилам и традициям. Это возможность прикоснуться к истории и увидеть мир, который мало кто знает», – отмечает эксперт.

Она добавила, что ценовая привлекательность азиатских направлений по сравнению с Европой или внутренним туризмом России, особенно в формате пакетных туров, действительно является важной отправной точкой. На это влияет несколько экономических факторов: активная государственная поддержка туризма со стороны азиатских стран, включая льготы и субсидии для операторов, более низкая стоимость проживания, питания и транспорта на месте, чем в Европе, а также выгодные для российских туристов валютные курсы при расчетах в национальных валютах этих стран.

Напомним, ранее жительница Владивостока отправилась в тур в КНДР с трехлетним сыном. Девушка рассказала, что ей больше всего запомнилось во время путешествия, а также как корейцы реагировали на ребенка. Также ранее эксперты рассказали, почему азиатские направления стали более востребованы у россиян, чем Европа.