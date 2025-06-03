Эксперт рассказал, куда можно поехать без визы в 2025 году

Безвизовый режим для россиян доступен в Турции, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Сербии, Черногории, Израиле, Аргентине, Бразилии, а также странах Евразийского экономического союза — Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

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Он отметил, что в некоторые страны безвизовый въезд разрешен при соблюдении определенных условий. В частности, срок нахождения в Египте без визы составляет 15 дней, в Южной Корее — 60, а в Индонезии — 30 суток. В Доминикане российским туристам по прибытии потребуется оформить туристическую карту, а в Мексике — электронное разрешение для краткосрочного визита.

Кроме того, в ряде стран визовый режим был упрощен. Так, с декабря 2023 года в Малайзии можно находиться без визы до 30 дней. В Иране с 2023 года действует безвизовый режим на 16 дней для туристических поездок. В Гонконге сроки увеличили с 14 до 30 суток, передает Aif.ru.

По словам туристического агента Елизаветы Черновой, отдых в Турции остается самым оптимальным по соотношению «цена — качество», несмотря на сообщения о случаях экономии со стороны местных отелей.