Авиакомпании отказали в посадке туристам с «умными» чемоданами

Российские туристы, путешествующие на рейсах Emirates и flydubai, пожаловались на отказ в посадке на рейсы. В качестве причины представители авиакомпаний указали наличие смарт-чемоданов, пишет тг-канал «SHOT Проверка».

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Пассажирам не разрешили сдать «умных» спутников в багаж или провезти в качестве ручной клади. Туристам пришлось оставить чемоданы знакомым. Стоит отметить, что подобные аксессуары обычно обладают встроенными GPS-трекерами, электронными весами, а также пауэрбанками с батареями. При этом стоимость такого дорожного гаджета, как правило, выше, чем простого.

Впрочем, согласно правилам многих авиакомпаний, провозить аксессуары с литиевыми аккумуляторами зачастую запрещено. Иногда делается исключение для устройств, где батарею можно на время снять, исключив тем самым взаимодействие с чемоданом. Однако он все равно должен соответствовать установленным габаритам.

Все эти требования прописаны на сайтах перевозчиков, включая Emirates и flydubai: