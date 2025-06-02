В Катаре можно отдохнуть по цене авиабилета

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные предложения туров в Катар на июньские даты.

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Например, вылетев из Москвы 20 июня чартерным рейсом «Аэрофлота», можно провести вдвоем 7 ночей в VIP Hotel 5* (Доха), номер deluxe, питание – завтраки за 60 тыс. руб. (30 тыс. руб. с человека). Тур в Souq Al Wakra Hotel Qatar By Tivoli 5* – гостиницу, расположенную в 150 м от моря, обойдется в те же даты в 66 тыс. руб. (33 тыс. руб. на одного при двухместном размещении на базе завтраков).

Заказчиком чартерной программы из Москвы выступает казахстанский туроператор Kazunion. По инсайдерской информации, места на рейсах обходятся компании примерно в 500 долларов – около 40 тыс. руб. по действующему курсу. Таким образом, цены турпакетов сейчас сопоставимы и даже несколько ниже себестоимости авиаперевозки. Как пояснили порталу TourDom.ru в Kazunion, низкая стоимость распространяется на небольшую часть турпакетов – по ней распродаются остатки мест на бортах, а туры предлагаются в отели, которые дают спеццены.

Туроператоры «Пантеон», «ПАКС», ICS Travel и некоторые другие предлагают GDS-туры в Катар (авиабилеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.). Цены получаются повыше, но тоже приемлемые – от 102 тыс. руб. за неделю на двоих, например, в отель Centro Capital 4*.

У туристов сейчас есть шанс бюджетно отдохнуть в Катаре, но надо иметь в виду: дешевизна обусловлена низким сезоном, летом в этой стране настоящее пекло, воздух прогревается до +40 и выше (сегодня там +43. – Ред.). Рекомендуется выбирать отели, бассейны которых оборудованы охладителями воды, иначе купание не доставит удовольствия. Гостиницы попроще даже при наличии такой техники не всегда ее включают в целях снижения издержек, предупреждают специалисты. Кроме того, в Катаре не распространена система all inclusive. Помимо завтраков, питаться придется за дополнительную плату – затраты могут быть достаточно высоки: от 500 долларов на человека, так как страна дорогая, предупреждает руководитель «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Ранее мы писали, что пассажир бизнес-класса Qatar Airways обвинил бортпроводника авиакомпании в краже телефона.