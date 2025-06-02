Из Мурманска запустили первый безвизовый рейс за десять лет

Из Мурманска на архипелаг Шпицберген отправилось научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Это первый прямой морской грузо-пассажирский рейс без визовых ограничений за последние десять лет. Судно доставит на остров туристов, шахтёров, учёных и грузы, необходимые для обеспечения российских поселений.

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Как сообщили в пресс-службе треста «Арктикуголь», рейс стал результатом совместного проекта с компанией «Морская практика». Путешествие до Баренцбурга займёт трое суток, после чего участников экспедиции ждёт пятидневный тур по российским поселкам Баренцбург, Пирамида, Грумант и Колсбей, а также норвежскому Лонгйиру и достопримечательностям фьорда Ис-фьорд.

Всего в июне планируется два рейса: первый завершится 12 июня, второй стартует 13 июня. Вместимость судна — 40 пассажиров. Стоимость билетов начинается от 570 тыс. рублей, люксовые каюты стоят до 950 тыс.

Шпицберген — международный архипелаг в Арктике, где Россия, согласно Парижскому договору, сохраняет право на научную и хозяйственную деятельность. В условиях визовых ограничений со стороны Норвегии, прямое морское сообщение стало единственным способом добраться до Баренцбурга и других населённых пунктов региона.

Организаторы экспедиции заявили, что проект открывает перспективу регулярного морского сообщения между Мурманском и Шпицбергеном, способствуя развитию арктического туризма и поддержке российских арктических поселений.