Девушка прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев в Сети

Блогерша из Австралии прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков в соцсетях. Соответствующий пост с комментариями был опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание PerthNow (PN).

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Основательница личного бренда одежды для фитнеса, 31-летняя австралийка Тэмми Хемброу, у которой более 17 миллионов подписчиков, отправилась в Египет по путевке туроператора Aweventurer. Девушка опубликовала из поездки фото верблюдов на фоне пирамид без себя, однако другие участники тура выложили снимки и видео с инфлюэнсершей, на которых она катается верхом на животных.

Кадры заметили зоозащитники, подвергли Хемброу критике и начали атаковать ее просьбами высказаться об инциденте.

«Я борец за права животных и глубоко разочарован тем, что Тэмми Хемброу каталась на верблюдах, подвергавшихся жестокому обращению», — написал зоозащитник Бейли Мейсон в соцсетях.

Фанаты блогерши присоединились к его комментариям, выразив негодование об эксплуатации верблюдов туроператором. «А как насчет того, чтобы не мучить животных и не ездить на верблюде?!! Не могу поверить, что это вообще есть в программе», «Это очень жестоко, никогда не посетил бы страну, где у людей настолько отсутствует эмпатия или защита животных», — писали комментаторы.

В итоге на скандал с зоозащитниками и пользователями сети обратила внимание туристическая компания, организовавшая поездку.

«Мы учли отзывы и удалили экскурсии на верблюдах из маршрута», — сообщил представитель Aweventurer.

Ранее туристка из Австралии отправилась в Марокко и упала с верблюда во время поездки. В результате падения 63-летняя женщина сломала шесть ребер, ключицу, а также проколола легкое.