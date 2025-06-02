Туристы из Калининграда не могут улететь на отдых за границу

Туристы и турагенты из Калининграда жалуются на сокращение рейсов в Египет, из-за чего попасть на отдых могут не все желающие. Или же вынуждены ехать в отпуск не тогда, когда изначально планировали. Так, судя по отзывам в туристических чатах, есть случаи переноса вылета почти на месяц из-за нехватки мест на борту лайнера.

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«Спрос гораздо выше того, что сейчас предлагается в плане перелета, – сказала TourDom.ru руководитель компании "Турне Транс Тревел" Наталья Глусцова. – В прошлом году рейсов было больше и такой проблемы не возникало».

Сейчас из калининградского аэропорта Храброво всего одно направление в дальнее зарубежье – чартер AlMasria летает 2 раза в неделю в Шарм-эль-Шейх. Весной этого года – с 14 марта по 9 мая были еще рейсы в Хургаду.

«Мы очень хотели бы продлить программу на лето, с продажами все в порядке, и это притом что летом в Египте жарко», – сказала Наталья Глусцова.

Хургада снова появится в расписании Храброво только 12 августа, причем всего на 2,5 месяца – до конца октября.

Как признаются турагенты, из-за дефицита мест в самолетах приходится отправлять туристов через Москву, но это далеко не идеальный вариант – получается очень дорого. Например, если в июле авиабилет из Калининграда в столицу и обратно можно найти за 12 тыс. руб., включая багаж, то в августе он стоит под 30 тыс. руб.

«А теперь посчитайте расходы, если в путешествие отправляется семья с детьми – точно не бюджетно получится», – поделился один из турагентов.

При этом в основном через Москву калининградские туристы летят в Турцию. Шансы же на то, что откроются прямые рейсы из российского эксклава в Анталью – такая вероятность всерьез обсуждалась в прошлом году, – сейчас, по словам собеседников редакции, равны нулю. Перспективы открытия других туристических направлений из Калининграда – в ОАЭ или Китай – также туманны.

В конце апреля стало известно о сокращении программы AlMasria из российских аэропортов в Египет. По словам руководителя компании «Инна Тур», генерального агента египетского перевозчика в России, Инны Бельтюковой, «изменения, затрагивающие часть рейсов, вступят в силу в середине июня».