Туристка принесла в отель фрукт и нарвалась на крупный штраф

Туристка из Китая принесла в номер отеля в Сингапуре дуриан и нарвалась на крупный штраф. Соответствующий пост она разместила в китайской социальной сети Xiaohongshu, на публикацию обратило внимание издание Asia One.

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Пользовательница с ником Blue Mulberry написала, что во время прогулки по городу они с подругой наткнулись на ларек, продающий дуриан. Девушка купила очищенный фрукт в контейнере за 13 сингапурских долларов (около 790 рублей) и решила съесть его в номере.

Во время поездки в такси китаянка заметила, что характерный запах дуриана начинает просачиваться через упаковку, и плотнее завернула ее в пищевую пленку. В отеле туристка полакомились фруктом, а на следующий день обнаружила записку от персонала. В ней говорилось, что горничная обнаружила запах дуриана в номере, и теперь гостье придется заплатить 200 сингапурских долларов (около 12 тысяч рублей) за уборку.

«Мы с подругой были ошеломлены и не могли поверить своим глазам», — призналась автор публикации.

Другие пользователи соцсети в комментариях рассказали, что попадали в похожую ситуацию в отелях Азии. Однако некоторым повезло больше, и сотрудники остановили их прежде чем они пронесли дуриан в номер.

В июне 2024 года тайские власти постановили уничтожить три тонны испорченного дуриана ради сохранения репутации страны. Частично несвежие фрукты были предназначены для экспорта в Китай.