В турецком SY Hotels пообещали вовремя открыть новый отель

В чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0» обсуждают перспективы открытия нового отеля Турции, SY Hotels Belek 5* (курорт Белек). Оно запланировано на 5 июня, но у некоторых турагентов пока нет уверенности, что состоится в срок.

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Руководитель туркомпании «Римские каникулы» (г. Новосибирск) Ирина Горгулько, проезжавшая мимо отеля на пути в аэропорт неделю назад, 26 мая, поделилась с порталом TourDom.ru своим видео, снятым из окна авто. На нем видна строительная техника, продолжающая работы по благоустройству территории.

В минувшую субботу, 31 мая, представитель SY Hotels заверил нашу редакцию, что открытие состоится в намеченную дату, 5 июня. По его словам, днем ранее прошел пробный запуск отеля для гостей из туристического сектора:

«Это был своего рода тест-драйв для нас и нашего персонала перед тем, как начать принимать гостей с 5 июня. На мероприятии присутствовали и некоторые россияне, проживающие в Анталье. Вы можете быть уверены, что все обещанные услуги будут в полном объеме предлагаться с указанной даты».

На страницах SY Hotels в соцсетях уточняется, что «в объекте завершаются последние штрихи по благоустройству, туристам будет доступен аквапарк, все бассейны, амфитеатр и ресторанный дворик Nova».

Туры в SY Hotels с заездами с 5 июня пока в продаже только у одного туроператора, с 15 июня – у нескольких. В одной из туроператорских компаний полагают, что принимать гостей отель сможет не ранее чем через 10–15 дней. На следующей неделе представители DMC туроператора проинспектируют новую гостиницу. Если даты первых заездов придется скорректировать, туристам, забронировавшим туры, предложат альтернативы не ниже по уровню и качеству.

Ранее мы писали о переносе срока открытия другой гостиничной новинки Турции – Ducale Lara.