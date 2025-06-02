Россия и Иордания отменят визовый режим

Визовый режим между Россией и Иорданией будет отменен. Эксперты ожидают, что это увеличит турпоток в обоих направлениях.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о согласовании проекта соглашения между правительством РФ и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований.

В результате туристам не потребуется оформлять визу для путешествия на срок не более 30 дней. Суммарный срок разрешенного пребывания на территории государства не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас россияне платят за визу для поездки в Иорданию 60 долларов. Граждане Иордании, желающие приехать в Россию, могут оформить электронные туристические визы.

Эксперты отмечают, безвизовый режим увеличит турпоток обеих стран. Правда, какого-то бума спроса на направлении мы не ожидаем, отметили в АТОР.

Также в Минэкономразвития РФ сообщили, что Россия и Китай активно обсуждают упрощение условий для посещения туристами обеих стран. А в российском турагентстве назвали необычную причину отказа туристов посещать Японию.