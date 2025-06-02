Турист из России описал обед от бывшего зэка в деревне Польши

Российский путешественник пообедал в деревенском бистро Польши, которое держит бывший зэк. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что поляк по имени Матеш уже два года занимается этим бизнесом. Он признался, что научился готовить в тюрьме, и предложил россиянину попробовать два лучших блюда своего заведения. Сначала он принес гостю мясной гуляш, завернутый в блин.

«Блин был сложен пополам, а внутри него был толстый слой мясного гуляша. Там небольшие кусочки мяса шли вперемешку с соусом из тушеных помидоров, болгарского перца и пряных трав. И на вид, и на запах блюдо было шикарным», — такими фразами описал свой обед блогер.

Следом Матеш угостил россиянина варениками с картошкой. Путешественник отметил, что на вкус вся еда в этом бистро оказалась хороша.

«А главное, стоил мой обед совсем недорого. За два полноценных блюда (мясной блин и вареники) я заплатил 27 злотых (примерно 560 рублей)», — порадовался автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал обед в столовой города Краков фразой «молодая полька накормила от пуза». Когда официантка узнала, что гость приехал из России, она сразу же предложила ему лучшие местные блюда «с русским уклоном».