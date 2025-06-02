Сколько российских туристов выбрали в июне отдых за рубежом

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили данные отельного бронирования на июнь и отметили рост интереса россиян к отдыху за границей. RT ознакомился с исследованием.

Оказалось, что в этом году гораздо больше туристов отправятся в первый летний месяц за границу. Доля зарубежных заказов выросла на 48% и составила 31%, отмечено в исследовании.

«Самым популярным зарубежным городом остаётся Стамбул. Доля отельных заказов в турецком мегаполисе в июне 2025 года составляет 11,2%, что на 12% больше, чем в прошлом году. Следом за ним идут Минск, где уже оформлено 4,3% заказов, и Париж с долей 4,1%», — рассказали аналитики.

Специалисты отметили, что востребованность белорусской столицы снизилась на 14%, а французской, наоборот, увеличилась на 85%.

Многие россияне в начале лета также отправятся в Ереван, Барселону, Рим, Милан, Шанхай, Сеул и Токио, указано в исследовании.

«В России лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. В период белых ночей и «Алых парусов» туда отправится 23% туристов, что на 7% больше, чем год назад. Вторую строчку заняла Москва, популярность которой, наоборот, снизилась на 10% — до 13,0%», — заметили эксперты.

А замыкает тройку Сочи с долей 9,7%, продолжили они.

В список востребованных направлений также вошли Казань, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Владивосток, сказано в исследовании.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов рассказал, что нужно для поездки на автомобиле за рубеж.