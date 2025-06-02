«Хочу такую же старость». Россиянка описала жизнь пенсионеров в Японии

Российская путешественница побывала в Японии и рассказала о полезных привычках местных долгожителей. Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что большинство пенсионеров в этой азиатской стране бодрые, уверенные в себе, стройные и активные. Они ездят на велосипедах, ходят пешком по лестницам и живут полноценной жизнью.

«Глядя на японских пенсионеров, я поняла, что хочу такую же старость. Хочу сохранить здоровье, ясность ума, энергию и интерес к жизни», — такими фразами описала увиденное россиянка.

По словам путешественницы, в Японии принято начинать день не с кофе, а с матчи — порошкового зеленого чая, который готовят особым способом. Она пояснила, что этот напиток бодрит, но без резких скачков энергии.

«Я правда удивилась тому, что у меня стало больше сил и бодрости, и не тянет спать днем, как это часто бывало прежде», — призналась блогерша.

Вторая полезная привычка, на которую обратила внимание россиянка, — раз в день есть легкий мисо-суп — бульон с кусочками соевого сыра и морскими водорослями. Она добавила, что японцы в целом питаются простой и диетической едой, без жирных соусов, жареных продуктов и тяжелой выпечки.

Кроме того, путешественница подчеркнула, что в Японии люди очень много двигаются.

«Такого количества пенсионеров на велосипедах я не видела нигде, даже в Швеции и Норвегии», — удивилась она.

Еще одна особенность местных жителей, о которой рассказала автор, — внутреннее спокойствие, несмотря ни на что.

«Японцы никогда не кричат, не суетятся, всегда ведут себя сдержанно и спокойно — это часть культуры и менталитета. Они все принимают как есть, и это впечатляет, если честно», — восхитилась россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Японию словами «неужели люди так живут». В первую очередь она обратила внимание, что в Токио царит идеальная чистота, хотя на улицах нет урн.