Когда Байконур ожидает туристов на ракетные запуски в 2025 году

Глава администрации не уточнил, что именно планируется запускать с космодрома. Представители ракетно-космической сферы ранее озвучивали планы запустить в июле грузовой корабль «Прогресс МС-31».

Байконур ждет туристов на пуски летом, осенью и в конце года. Больше всего приезжих ожидается на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-28», отметил глава городской администрации Константин Бусыгин.

Он в беседе с ТАСС уточнил, что запуск «Союза МС-28» запланирован на конец ноября. По словам Бусыгина, на запуск прибудет более двух тысяч туристов. На других пусках - в июле, сентябре и декабре - гостей будет меньше.

При этом, глава администрации не уточнил, что именно будут запускать с космодрома в июле, сентябре и декабре, но представители ракетно-космической сферы ранее сообщали о планах запустить в июле грузовой «Прогресс МС-31». Кроме того, они говорили о проведении в конце декабря первого испытательного пуска «Союза-5».

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