В Паттайе местные жители пожаловались на россиянина на BMW

В Таиланде россиянину за дрифт на BMW грозит штраф и депортация, при неблагоприятном исходе – год тюрьмы. Агрессивное ночное катание вызвало недовольство местных жителей, которые пожаловались на иностранца в полицию. Они потребовали наказать нарушителя спокойствия и выслать его из королевства.

© unsplash

Все произошло в Паттайе в районе пляжа На-Джомтьен. Визг тормозов и рев черного бумера на опустевшей к часу ночи парковке обеспокоил живущих поблизости тайцев. Один из них заснял происходящее и выложил видео в соцсетях, которое быстро стало вирусным и получило негативные отклики.

По номерному знаку автомобиля удалось быстро вычислить гонщика – им оказался 36-летний гражданин России по имени Иван. Когда полицейский наряд заявился по месту его жительства, молодой мужчина с удивлением заявил, что не знал о том, что дрифт на автомобилях незаконен. Не подумал он и о том, что нарушает ночной покой людей. Несмотря на принесенные извинения за случившееся, россиянина доставили в отделение полиции. BMW был изъят в качестве улики для суда.

Лихачу предъявили обвинение в безрассудном вождении, ему также могут вменить и пренебрежение к общественной безопасности. В соцсетях знакомые с особенностями местного законодательства комментаторы уточнили, что за первое правонарушение выписывают штраф до 4 тыс. батов (9,5 тыс. руб.), а за второе – до 20 тыс. (более 47 тыс. руб.). При отягчающих обстоятельствах судья может назначить тюремное заключение.

Ранее TourDom.ru писал, что россиянина оштрафовали на 500 батов в Паттайе за новогодний вид автомобиля: от переднего до заднего бампера седан был весь увешан праздничными гирляндами.