Российские туристы больше суток ждали вылета в Шарм-эль-Шейх

Рейс авиакомпании AlMasria из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх отправился с опозданием больше чем на сутки. UJ 662 должен был вылететь в Египет еще вчера в 00:45, а сделал это, судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, только сегодня в 04:42 (02:42 мск). Вынуждены были провести лишние часы на курорте и те туристы, которые возвращались с отдыха.

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С них-то все и началось. Рейс UJ 661 вылетел в Екатеринбург 30 мая вовремя, однако вынужден был возвратиться.

«Во время набора высоты выявлена неисправность. КВС благополучно вернул пассажиров в аэропорт, борт отстранили от полетов. Пассажиров вывезли резервными самолетами (в том числе рейсом UJ 662D. – Ред.)», – рассказали TourDom.ru в российском представительстве AlMasria.

По информации телеграм-канала Mash, у лайнера, вылетевшего из Египта, обнаружилась проблема с топливным баком. Из-за этого воздушное судно полтора часа кружило над Синайским полуостровом, чтобы сжечь горючее.

На время ожидания резервного борта туристов, как сообщили их родственники, расселили в одном из отелей Шарм-эль-Шейха.

Ранее мы написали, что пассажиры рейса U6 783 Москва – Стамбул более 9 часов не могли вылететь из Домодедово. Первоначально самолет «Уральских авиалиний» должны были отправить в 09:45, но затем вылет перенесли на 13 часов. Причем этим задержка не ограничилась.