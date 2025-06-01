На Филиппинах появился аттракцион для туристов со стальными нервами

В парке Danao Adventure на острове Бохол, что на Филиппинах, не перестают удивлять туристов головокружительными соблазнами в полном смысле этого слова. С недавних пор там предлагают очередное развлечение для людей со стальными нервами – «Колесо хомяка», катящееся над землей на высоте в несколько десятков метров.

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Его создатели взяли за основу идею детской игрушки для домашних животных – так называемое беличье колесо, в котором обычно забавно бегают белки, хомячки, бурундуки. Суть аттракциона – в подвешенном на тросах большом колесе человеку требуется всего лишь идти, чтобы незатейливая конструкция неторопливо плыла над тропическим лесом.

Чтобы получить еще больше адреналина, надо оседлать зип-велосипед и крутить педали, балансируя между небом и землей. Подобное проделывают цирковые акробаты, которые выступают на канате над ареной. В парке уверяют, что оба трюка вполне способны выполнить обычные туристы и это не опасно. Стоимость каждого развлечения – немногим более 630 руб. в пересчете с филиппинских песо.

Для искателей острых ощущений в Danao Adventure на днях возобновили работу еще одного внешне простого аттракциона – прогулка по стеклянному мосту. Вся соль в том, что от прозрачного пола до земли 280 м – далеко не каждый осмелится пройти по узкой полоске, не говоря уже о том, чтобы сделать там селфи. На днях испытать свои нервы пригласили тех, кто отваживается прокатиться на зиплайне – оба развлечения по одному билету за 1,2 тыс. руб.

В такую же сумму обойдется и опыт банджи-джампинга – свободное падение с площадки на горной вершине в каньон Данао, когда можно надеяться только на прочность эластичного троса. Например, в сочинском парке экстремальных развлечений неподалеку от Адлера за прыжок на подобной тарзанке надо заплатить от 6 тыс. руб.

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