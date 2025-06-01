Россиянка побывала на курорте Азии и пожаловалась на московские цены

Российская туристка побывала на Шри-Ланке и пожаловалась на отсутствие развлечений и московские цены в кафе. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Читательница издания Юлия отдыхала в отеле Wunderbar Beach на пляже Бентота. К этому месту у туристки претензий не было, однако сам курорт ей показался «гораздо менее тусовочным» по сравнению с индийским Гоа или тайским Пхукетом.

«В Бентоте с вечерними развлечениями вообще скудно. В соседней Хиккадуве рестораны и бары закрываются не позднее 23:00, а пляжные вечеринки бывают только по определенным дням. Так, в понедельник ночью в Хикке мы наблюдали полнейшее перекати-поле», — удивилась россиянка.

Автор отзыва также отметила, что цены в ланкийских заведениях были сопоставимы с московскими.

«Например, салат с курицей в обычной забегаловке в туристическом районе стоил 600-700 рублей. В кафешках мы оставляли по 2-3 тысячи рублей», — поделилась опытом Юлия.

Ранее другая россиянка побывала на Шри-Ланке и была разочарована поведением местных жителей и отдыхающих там соотечественников. Туристка назвала их «пьяным молодым хамлом».