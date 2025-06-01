Сотни туристов заблокированы в Гималаях из-за оползней и наводнений

ЧП случилось в штате Сикким на северо-востоке Индии, который славится горными пейзажами – в нескольких населенных пунктах оказались заблокированными около 1,5 тыс. туристов. Причина – наводнения и оползни, которые стали следствием проливных дождей. Идет спасательная операция, как минимум 8 человек пропали без вести – их автомобиль, по предварительным данным, смыло в пропасть. Власти штата объявили красный уровень опасности.

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По информации издания Hindustan Times, 115 туристов застряли в Лачене, а 1350 — в Лачунге.

«Поскольку выезд с обоих направлений закрыт из-за оползней во многих местах, туристам рекомендовано оставаться в своих отелях, а как только дороги будут полностью открыты, их перевезут», – прокомментировали местные чиновники.

Непогода началась в пятницу, в этот же день было прервано электроснабжение. На его восстановление понадобилось больше суток. Столько же времени отсутствовала мобильная связь. В настоящее время ведутся работы по возобновлению подачи питьевой воды.

«Сегодня для посещения северного Сиккима не было выдано никаких туристических разрешений, и завтра их также не выдадут», – сообщил один из чиновников.

Ранее мы написали, что МИД России предупредил туристов, находящихся в Китае, о непогоде в некоторых регионах страны. В частности, Пекин накрыла сильная песчаная буря, которая препятствует железнодорожному и авиасообщению.