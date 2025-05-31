Туристам в Турции предложили ходить в музеи по ночам

Самые известные музеи Турции можно будет посещать после захода солнца. Министерство культуры и туризма страны объявило о возобновлении программы «Ночь музеев».

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«Этим летом наши музеи и объекты культурного наследия будут открыты ночью в 27 местах по всей Турции, – заявил накануне глава ведомства Мехмет Нури Эрсой. – Ночная тишина позволяет по-другому взаимодействовать с нашей исторической памятью».

Особый режим работы введут уже завтра, 1 июня, и будет действовать до 1 октября. Правда, несмотря на название, работать экспозиции будут не всю ночь – их график удлинили на несколько часов, чтобы туристы могли изучать культуру и историю страны, не изнывая от жары. И вероятно, не отвлекаясь от пляжного отдыха.

В Стамбуле Галатская башня будет принимать посетителей до 23:00; археологические музеи, Музей истории и опыта Святой Софии и Музей турецкого и исламского искусства будут открыты до 22:00.

Также до 22:00 можно будет осмотреть музеи Антальи, среди которых Аспендос, Патара, Сиде и Некрополь.

Подземные города в Невшехире (Каппадокия), а также музей Зеугма в Газиантепе, в котором хранится обширная коллекция мозаик и скульптур римской эпохи, работают до 21:00.

Проект был успешно апробирован в прошлом году. Тогда одним из самых популярных у «ночных» посетителей стал древний город Эфес (Измир), где сохранились развалины одного из семи знаменитых чудес света – храма богини Артемиды. Комплекс включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти летом рассматривать тысячелетние руины можно будет до 23:00, но только по средам, четвергам, пятницам и субботам.

Еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, наиболее посещаемое место юго-восточной Анатолии – археологический памятник на горе Немрут в Адыямане. Хорошо сохранившимися 8–10-метровыми монументами ночью можно будет любоваться издали – величественные статуи, призванные напоминать об эллинистической эпохе, подсвечиваются. По мнению организаторов акции, так прикосновение к вечности становится более ощутимым. А чтобы рассмотреть их вблизи, нужно приходить на рассвете: с завтрашнего дня комплекс работает с 4 до 9 часов утра.

В списке «ночных заведений» еще ряд музеев, в том числе и на Эгейском море: Музей подводной археологии Бодрума в Мугле ​​теперь открыт до 22:00, а храм Аполлона в Дидиме – до 21:00.

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