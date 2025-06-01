Турмаршрут на озеро Рица оказался ловушкой для отдыхающих

Абхазия остаётся привлекательным направлением для россиян благодаря низким ценам и красивой природе. Однако один из туристов столкнулся с неприятной ситуацией во время экскурсии по маршруту Гагра — озеро Рица.

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Поездка стоимостью 1000 рублей включала популярные локации — Девичьи слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Гегский водопад. Во время тура также были дегустации домашнего вина, мёда и сыра, причём без упаковки и сертификатов, что стало привычным явлением в регионе.

Проблемы начались, когда водитель предложил заехать в Ауадхару за дополнительные 600 рублей. Хотя большинство участников отказались, маршрут всё же был изменён, поскольку две туристки заранее оплатили расширенную программу. Остальные пассажиры оказались втянуты в неё без предупреждения, а по возвращении с них потребовали доплату.

Такая схема, по словам туриста, применяется нередко: изначально предлагается низкая цена, а потом появляются «дополнительные опции». Иногда это касается заездов к достопримечательностям, платных входов или «обязательных» покупок на дегустациях.

Особенно разочаровал туриста внешний вид самого озера Рица — из-за недавнего селя оно выглядело мутным. Ауадхара, напротив, впечатлила, но ощущение навязанной услуги испортило общее впечатление от поездки, пишет издание «Интересная Россия».