Путешественница рассказала о своих ошибках на отдыхе в Стамбуле

Путешественница из России назвала пять распространенных ошибок туристов на отдыхе в Стамбуле. Наблюдениями девушка поделилась в своем блоге на платформе «ДзенДзен».

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Тревел-блогерша Саша Коновалова призналась, что за годы путешествий допускала ошибки, из-за которых зря тратила деньги, время и нервы. Она составила список из заблуждений, которые испортят отпуск в Стамбуле каждому.

«Худшее, что можно сделать — найти отель вдали от исторического центра. Ведь в хороших районах вполне реально снять жилье за адекватные деньги», — рассказала Коновалова.

Она посоветовала два района для выбора гостиницы: рядом с площадью Султанахмет или в Бейоглу.

Второй распространенной ошибкой среди туристов блогерша назвала употребление знакомых блюд из сетевых фастфудов.

«Еда — важнейшая часть культуры любой страны. Здесь легко найти то, что понравится, а если вам захочется "быстрой пищи", то попробуйте турецкий донер-кебаб», — посоветовала россиянка.

Также она заметила, что путешественники часто выбирают ленивый отдых и отказываются выезжать за пределы центра города. Коновалова предложила посетить районы Ортакей и Кузгунджук, Галатапорт, а также Принцевы острова. Еще одним заблуждением девушка назвала игнорирование туристами общественного транспорта в виде метро и паромов.

Последним пунктом в ее списке оказалась покупка дорогой сим-карты.

«Самый дешевый вариант, который я нашла в Стамбуле в мае 2025 года, стоил 1000 лир (2000 рублей) за пакет интернета 10 гигабайт. Поэтому я давно пользуюсь электронной картой», — поделилась мнением туристка.

Она рассказала, что небольшого трафика хватит на проверку мессенджеров, а для всего остального в местных заведениях найдется бесплатный Wi-Fi.

Ранее путешественница из России назвала топ-5 лучших курортов Турции. Самым бюджетным городом для ленивого отдыха с детьми оказалась Аланья, а самым элитным — курорт Лара.