Как отреагировали туроператоры на вспышку лихорадки чикунгунья

Туроператоры не зафиксировали увеличения числа обращений российских туристов, заболевших лихорадкой чикунгунья на Мальдивах. Об этом сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

© ТАСС

«Туристические компании не фиксируют увеличения обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевания необходимо обратиться в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи», — отметил Горин.

Генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин также сообщал ТАСС, что вспышки лихорадки чикунгунья на Мальдивах не наблюдается, но россиянам следует соблюдать меры предосторожности от укусов комаров.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об отдыхающих на Мальдивах туристах из России, которые массово скупали спреи и другие защитные средства против комаров, переносящих лихорадку чикунгунья. По информации Telegram-канала, территории отелей не обрабатывали от комаров, а число укусов переносящих болезнь насекомых резко увеличилось за последние дни.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы насекомых. В основном переносчиками заболевания являются комары. Среди симптомов выделяются повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах.