У российских туристов на Мальдивах началась паника

На Мальдивах среди российских туристов растет обеспокоенность из-за случаев заражения вирусом чикунгунья. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что путешественники начали активно скупать репелленты и другие средства защиты от насекомых. Поводом для тревоги стали частые укусы желтолихорадочных комаров — переносчиков вируса. Многие отдыхающие жалуются, что отели не обрабатывают территорию от насекомых, а в номерах отсутствуют даже фумигаторы.

По словам туристов, укусы комаров могут проявляться в виде волдырей или сыпи. Заболевание сопровождается высокой температурой, доходящей до 40 градусов, и сильными болями в суставах. Инфекция проявляется спустя 2–12 дней после укуса.

Ситуация усугубляется вспышкой вируса на соседней Шри-Ланке, что вызывает дополнительное беспокойство у отдыхающих, подчеркнули в Telegram-канале.

5 апреля профильные специалисты зафиксировали случай заражения лихорадкой чикунгунья в заморском регионе Франции Мартиника в Карибском море. Тогда же Франция ввела чрезвычайный «белый» план в университетской больнице Реюньона из-за вспышки инфицирования заболеванием.