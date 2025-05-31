В Греции сложилась острая нехватка сотрудников в туриндустрии

Вслед за Турцией Греция столкнулась с острой нехваткой персонала при переизбытке туристов. Как оказалось, в отелях и гостиницах, ресторанах и кафе не хватает обслуживающего персонала.

Согласно данным экспертов Всегреческой федерации работников туризма и общественного питания (POEET), в гостиницах не хватает 50 тысяч работников, в ресторанах и барах - 30 тысяч человек.

Особенно остро стоит вопрос с рядовым персоналом, таким как уборщики, горничные, официанты, баристы, администраторы.

При этом причина сложившейся ситуации известна – низкие зарплаты обслуживающего персонала при отсутствии других мотивирующих факторов.

Ранее эксперт рассказал, грозит ли Турции туристическая катастрофа. Напомним, сообщалось о туристическом кризисе в Турции.