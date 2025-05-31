Консульства Италии предлагают туристам национальные визы вместо шенгена

Консульства Италии начали предлагать туристам «национальные» визы вместо шенгенских, чтобы им не пришлось отменять путешествие. Речь идет о LTV (Limited territorial validity visa) с ограничением территориального действия. Въехать по ней можно только в государство выдачи, поэтому перемещаться внутри Евросоюза не получится.

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«Мне пришло сегодня сообщение, что могут выдать национальную визу. Подавала еще 10 апреля, но до 4 июня, когда запланирована поездка, оформить точно не успеют. У нас вылет в ночь с 4 на 5 июня. Придется ехать за паспортами в Москву, так как доставить в наш город в срок не получится», – пишут в соцсетях.

Кому-то приходится самим буквально выпрашивать национальную визу:

«Подавали 8 апреля в Москве, в “Альмавива” на итальянский шенген. У нас вылет в ночь с 1 на 2 июня. Подошел конец мая, а у нас от консульства ни ответа ни привета. Ночью с 29 на 30 мая решила сама написать обращение в консульство. Приложила невозвратные именные билеты в Ватикан, билеты в галереи и соборы во Флоренции, различные брони экскурсий с внесенными предоплатами. Написала, что если шенген не успевают, то просим рассмотреть вариант выдачи национальной визы Италии. С 10 утра рассылала на все найденные адреса свое письмо, и только в 15:00 мне на него ответили: “Мы постараемся выдать вам национальные итальянские визы на срок поездки только в Италию сегодня”».

Чтобы получить желанные документы, тоже пришлось нестись из другого города в Москву.

Вариант замены шенгена на визу с территориальным ограничением устраивает не всех: многие используют Италию как страну въезда для путешествия по Европе. Для них запланированная поездка в этом случае будет весьма рискованной:

«Любая проверка вне Италии может закончиться штрафом и баном в шенгене», – предупреждают опытные путешественники.

Впрочем, даже LTV предлагают далеко не всем, и туристам приходится просто отказываться от поездки:

«Подавались в VMS 11 апреля. Вылет должен был быть 31 мая, но до сих пор по визе никаких новостей». «Мы 8 апреля подавались, вылет 1 июня должен был быть, не успели», – рассказывают туристы.

А у некоторых паспорта и вовсе исчезли: