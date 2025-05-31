Сейсмолог Семенова: у берегов Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8

У берегов Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом рассказала начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова в интервью РИА Новости. "Его эпицентр находился в 33 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг - на глубине 166 километров", - рассказала она. Землетрясение произошло в 14:13 по местному времени или 6:13 мск. 28 мая у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 59 километров. О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно. 29 мая в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 124 километрах к юго-востоку от Кух-Сефида. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров.