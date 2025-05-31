Зачем российским туристам ехать во Вьетнам

Пока некоторые туристы только присматриваются к Вьетнаму, кто-то уже отправился в путешествие по этой стране. Жительница Санкт-Петербурга Екатерина недавно провела там отпуск и поделилась с «ФедералПресс» своими впечатлениями. Почему классический «отлежись у моря» проигрывает многослойному знакомству со страной, как вьетнамская повседневность перекраивает представления о комфорте и, самое главное, что посмотреть и чем заняться в азиатском государстве на побережье Южно-Китайского моря – расскажет наша собеседница.

Как часто мы стали использовать формулировку «до ковидных времен», но что делать, если и тут она применима. До того самого 2020 года направление Россия – Вьетнам было не только одним из самых востребованных, а еще и одним из самых комфортных по соотношению «заплатил – получил». Но несколько лет изменили все, и вот уже билеты Санкт-Петербург – Хошимин + Ханой – Санкт-Петербург в марте обходятся в 60 тысяч рублей, а внутренний перелет Хошимин – Ханой – еще плюс 10 тысяч рублей с багажом.

Можно было довольствоваться только морем, из Петербурга доступны прямые перелеты в Нячанг, но я выбрала знакомство с Вьетнамом через три города и погружалась в страну с юга на север. Путешествие получилось таким:

Санкт-Петербург – Хошимин – 2 дня;

Хошимин – Нячанг – 7 дней;

Нячанг – Ханой – 2 дня.

Полет из Петербурга и обратно был с пересадкой в Ченду (Китай), и если в обратном направлении стыковка всего три часа, то по пути туда переждать потребовалось почти в три раза больше. Был шанс выйти в город и уехать на центральные улицы Ченду, но я его провалила, свернув в трансферный коридор вместо визового оформления. Расстроилась дико.

Как там говорят – время лечит? Действительно, обошла магазины duty free, съела китайскую острую лапшу и с трудом могла дышать, выспалась на диванах, получила предложение выйти замуж от какого-то москвича в очереди в магазине и смирилась. В целом маршрутом осталась довольна, но в следующий раз полетела бы иначе – последние дни отпуска хочется вдыхать соль моря, а не городской смог.

Что посмотреть во Вьетнаме

Хошимин

Отправиться на водную прогулку на кораблике в закат из порта Ben Bach Dang;

послать открытку в Россию из действующего исторического здания почты, рядом посмотреть собор Сайгонской Богоматери;

зайти в дом-апартаменты, где квартиры расформированы и в них много кафе;

помедитировать в Централ Парке и оттуда пойти в центр через спальные районы (в этот момент я умудрилась порвать сандалии, пришлось зашить в местном ателье за 100 рублей);

устроить шопинг в магазинах, которые ушли из РФ;

сфотографировать многочисленные пагоды;

как бонус: постоянно уворачиваться от сотен людей на мопедах. Особенно от тех, что перевозят внутренний и внешний блок кондиционера за спиной.

Нячанг

Обойти ближайшие достопримечательности (Сад камней, Башни По Нагар);

съездить на термальные источники и массаж;

искупаться в море. Правда, мне не повезло: у моря были свои планы, оно решило поштормить. Поплавать удавалось мало, а вот лицезреть высоту всплеска, быть внезапно затопленной и слушать пену – в избытке.

Ханой

Здесь, конечно же, заслуживает внимания знаменитая узкая улица с поездом, Озеро возвращенного меча и Собор. Приятно гулять, рассматривать местных: они отличаются от тех, кто живет в Хошимине. Ханой, я бы сказала, более современный, молодой, динамичный. Тут и атлеты в парке, и детские сады с открытыми заборами, и более цивилизованные кофейни, и даже есть полиция.

Какие они, вьетнамцы: личный взгляд

Отвечая на этот вопрос, скажу – улыбчивые. Не назову эту улыбку счастливой, она скорее простая и удовлетворенная. Они словно не знают о придуманной нами спешке, не участвуют в гонке. Жители Вьетнама рады каждому покупателю и клиенту, но не одержимы целью продать все любым способом.

Их работа чаще всего находится в доме на первом этаже. С раннего утра они заняты делами, а ближе к вечеру открывают прилавки с фруктами, соками и бань ми (это вьетнамский багет), развозят на велосипеде крокодиловые сумки и сигареты (помните, что потребление табака или никотинсодержащей продукции вредит вашему здоровью).

Закрепилось впечатление, что, не имея многого, они живут в достатке. Им не надо ни больше, ни меньше.

Кстати, они будто не устают. Просыпаюсь с рассветом на тренировку, а они уже клумбы облагораживают, и выглядит это не так, будто пять минут назад пришли. Поздно ночью иду в отель, а они приступают к семейному ужину.

Безопасно ли во Вьетнаме

Комфортно – вот то самое слово. На пляжах не выслеживают вещи воришки, на улицах не ходят угрожающие типы (но мне несколько раз предложили купить запрещенные вещества). Бояться можно лишь отсутствия правил дорожного движения, но без правил я, наоборот, чувствовала себя более свободной.

Тротуары есть не везде, но это компенсируют благоустроенные ухоженные набережные. Перед штормом здесь собирают кокосы, чтобы местные и туристы случайно не получили сотрясение мозга от внезапно свалившегося им на голову плода. Для более длинных дистанций по городу использовала такси – Grab и (не поверите) «Максим». Да, второе такси от русских ребят.

Впечатления от моря, пляжей и еды

Южно-Китайское море я посчитала одним из лучшим еще после поездки на Хайнань (Китай). Пляжи общественные, к отелям не прикреплены, те лишь выставляют свои лежаки и зонтики для гостей. Границ нет – ни по песку, ни по буйкам в море. Плавай, бегай, занимайся виндсерфингом – ты свободен. Чистым море остается даже после шторма, волны не выносят водоросли и мусор от кораблей.

Еда здесь уличная, быстрая, перченая. Сложилось впечатление, что вьетнамцам просто некогда есть днем, поэтому со всем удовольствием и аппетитом они приступают к позднему ужину не раньше 21:00. Чаны с маслом шкворчат, обжаривают морепродукты, тут же лежит рисовая лапша (она у них вместо хлеба).

Многие лавки не работают до полудня, то ли от жары, то ли от иной занятости владельцев. Обычно кто продает, тот и хозяин. Лавки часто располагаются на первых этажах домов. А на вторых и третьих находятся помещения, где и живут «сотрудники». Удобно: устал – поднялся по лестнице и лег спать.

То, что, по моему мнению, стоит пробовать:

фо бо, или фо га (у вьетнамцев съесть суп на завтрак – норма);

смузи (мои фавориты: манго+авокадо, авокадо+морковь, манго+папайя, клубника+банан+ананас);

бань ми (что-то вроде хот-дога, но с рубленным мясом или котлетой);

фрукты (сочные, свежие, сладкие на каждом рынке).

Я дебютировала с дурианом, после Китая, куда я ездила осенью прошлого года, и где этот фрукт очень распространен, запах уже не въедался в нос, и я попробовала. Вкус мокрого теста и сопревшего лука в чебуреке, консистенция – переспелый банан.

Отношение к религии

Не буду много расписывать, так как тема колкая. Скажу только, что была удивлена отношением к святым местам. На территории пагоды Лонгшон, главного буддийского действующего храма провинции Кханьхоа, в прямом смысле бардак. Вдоль лесной дороги к сидящему Будде – горы (без преувеличения) мусора и запах гниения. На одном из уровней комплекса расположены лавки с благовониями и ритуальными символами, но торговцы рядом же бросают бирки, ярлыки и разную упаковку. А это главная пагода города Нячанг, в котором проживает более 400 тысяч человек.

И еще служитель пагоды с доброй улыбкой согласился мне выкопать один вид сансевиерии из их клумбы, чтобы цветок улетел в Россию. Видели бы вы лица людей и моих друзей, когда я шла по территории с цветком, торчащим из авоськи.

Вместо послесловия

Знаете, в Санкт-Петербурге чувствуешь, когда начались школьные каникулы или стартовал экскурсионный сезон. На Невском становится тесно, в метро час пик превращается в день пик, рядом с твоим плечом – обязательно чье-то чужое. И мы ворчливо пробиваем дорогу на работу и обратно среди фотографирующих туристов с рюкзаками. А во Вьетнаме иначе.

Ты прилетел, ты – турист, тебе рады, но тебя словно нет. У местных рутина из своих дел. Их день не станет дурнее, если ты не купишь у них соломенную шляпу, паленые кроксы или дуриан. Не съел фо бо днем ты, вечером к ним в заведение придут близкие и помогут от него «избавиться». Они словно предлагают тебе поучаствовать в их жизни, но абсолютно не настаивают.

Общее впечатление – колорит во всем его максимуме. Рекомендую ли страну к посещению? Однозначно да! Рекомендую ли поехать в одну из первых среди новых стран? Скорее нет.