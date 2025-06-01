Этим летом туристам из России станет проще посещать Китай

Между Москвой и Пекином идут переговоры по безвизу для туристических групп от трех человек, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как сообщили в Минэкономразвития РФ, Россия и Китай ведут переговоры об упрощении въезда для туристических групп. Финальную редакцию документа планируется согласовать в июне 2025-го года.

Как уточняют "Известия", в 2025 году ожидается, что допандемийный поток туристов из России полностью восстановится.

Уже сейчас страна вошла в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. (А вот отдых внутри страны становится всё менее востребованным). В случае подписания документов минимальное количество людей в группе для свободного въезда может сократиться до трех человек.

Напомним, с конца прошлого года в Китае можно находиться без визы до 10 суток, если лететь транзитом в третьи страны.