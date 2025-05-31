На рейсе британской авиакомпании стюарда обнаружили голым

Во время полета на рейсе авиакомпании British Airways не досчитались одного стюарда. После недолгих поисков экипаж обнаружил мужчину голым, он танцевал в уборной бизнес-класса, сообщает издание The Sun.

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Инцидент случился 25 мая, на борту находились 470 пассажиров, самолет держал путь из США в аэропорт Хитроу в Лондоне.

«Коллеги принялись обыскивать самолет, когда он пропал, пока они раздавали еду и напитки на загруженном самолете. Руководитель экипажа был ошеломлен, обнаружив его полностью голым и скачущим в пляске в уборной бизнес-класса», — указано в статье.

Уточняется, что после случившегося сотрудника авиакомпании одели в пижаму, предназначенную для пассажиров бизнес-класса, и пристегнули к креслу до конца маршрута. Когда борт приземлился в Великобритании, его задержали, полицейские вывезли его из самолета на инвалидном кресле.

По результатам инцидента проводится расследование, на это время стюарда отстранили от работы. Его коллеги предположили, что перед вылетом мужчина мог принять запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что шестеро британцев устроили мальчишник в самолете и сорвали рейс в Марокко. Туристы курили в салоне и в туалете, выпивали и оскорбляли стюардесс.