Смертельно красивые: самые опасные маршруты в мире

Широкое многополосное шоссе с отличным покрытием, чёткой разметкой и безупречным освещением — мечта водителя. Многие наверняка не отказались бы прохватить по извилистой сельской дороге с качественным асфальтом и живописными пейзажами вокруг, верно? А как насчёт узких грунтовок, которые висят над пропастью и не имеют ограждений? Наш обзор посвящен как раз таким и не только. Мы расскажем про места, где остаётся уповать на собственное водительское мастерство и удачу, а также тихо молиться…

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Дорога «Сказочные луга», Пакистан

Какие ассоциации у вас рождает название Fairy Meadows (в переводе с английского — «Сказочные луга»)? Наверняка воображение рисует залитые солнечным светом долины с ковром из экзотических цветов. В действительности романтичное имя принадлежит одному из самых опасных и пугающих направлений в мире, где от катастрофы вас отделяют считанные сантиметры. Только вдумайтесь: в 2013 году Всемирная организация здравоохранения объявила Fairy Meadows второй самой смертоносной дорогой на планете!

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«Фэйри Медоуз» начинается в Гималаях у реки Инд и ведёт в одноимённый национальный парк невероятной красоты. Протяжённость дороги — 16 километров, и, по некоторым данным, ездить по ней могут только местные водители, знакомые со всеми тонкостями этого экстремального аттракциона. Покрытие каменистое и ухабистое, проезжая часть очень узкая и не лишена отбойников. Малейшая ошибка, и все ждёт падение в пропасть. А ещё здесь бывают лавины и снегопады.

Дорога Камино-Лос-Юнгас, Боливия

Маршрут в Южной Америке, соединяющий города Ла-Пас и Коройко. не случайно называют «Дорогой смерти». Он проходит в горах, очень узкий и извилистый. Протяжённость — 56 километров, ширина около 3,2 метров в большинстве мест годится для проезда только одного транспортного средства. В сезон дождей с ноября по март покрытие размывает, а осадки и туман существенно ухудшают видимость. Летом случаются камнепады. Как минимум раньше «Дорога смерти» ежегодно уносила жизни 200–300 человек. Один из самых жутких случаев произошёл в 1983 году, когда в пропасть упал автобус. Тогда погибло более сотни человек.

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Среди местных водителей существует негласное правило: спускающийся вниз не имеет права проезда первым. Ему следует занять внешний край дороги и пропустить поднимающийся наверх автомобиль. С одной стороны это упрощает спуск и одновременно обеспечивает безопасность тем, кто поднимается. До 2006 года Камино-Лос-Юнгас модернизировали (например, устанавливались ограждения), а после открытия новой дороги Ла-Пасом и Коройко ей стали реже пользоваться.

Перевал Зоджи-Ла, Индия

Безусловно красивое, но не самое приятное место для путешествия на автомобиле. Высокогорный перевал расположен в западных Гималаях, играет важную роль в путешествиях из Кашмира в Ладакх и поднимается до отметки 3528 метров. А это в свою очередь является испытанием для не очень подготовленному к высоте человеческому организму. Зимой Зоджи-Ла часто бывает закрыт, а летом предлагает путникам поистине уникальный опыт.

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© Purnendu Singh / Flickr

Узкая проезжая часть ничем не отделена от гигантских обрывов. С одной стороны отвесные скалы, с другой — пропасть. Путь предъявляет высокие требования к уровню водительского мастерства, а также нервам людей.

Дорога Кейлонг — Киштвар, Индия

Маршрут можно назвать 235 километрами страха. Он проложен в горной местности, опять же очень узкий, вьющийся и коварный. Барьеры, отделяющие условную проезжую часть от глубоких, не оставляющих шансов свалившимся вниз обрывов, отсутствуют.

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А ещё дорога отличается большим перепадом высот — от 1410 до 3005 метров над уровнем моря. Прибавьте угрозу оползней и переменчивую погоду, и вы поймете, почему это одна из самых опасных дорог в Индии и в мире.

Ибарская магистраль, Сербия

Казалось бы, в европейской стране не должно быть проблемных дорог, но тем не менее! Шоссе начинается в Белграде, уходит на юг и расположено параллельно реке Ибар, в честь которой оно и названо. Общая протяжённость около 300 километров. В день по пути проходит свыше 18 тысяч транспортных средств, и таким образом он является одним из самых оживлённых в стране.

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© BrankaVV / Wikipedia

Увы, Ибарская магистраль имеет дурную славу и носит мрачное прозвище «Черное шоссе». Виной тому большое количество аварий из-за специфики дороги — длинные прямики сочетаются крутыми поворотами. Свою лепту также вносит лихачество и нетрезвое вождение. Отдельные участки отмечены как особо опасные.

Трансфэгэрашское шоссе, Румыния

Не правда ли, очень символично, что на родине самого графа Дракулы находится чрезвычайно опасная дорога? Которая вдобавок пролегает в очень живописном месте — в Карпатах и проходит через горный массив Фэгэраш, соединяя области Валахию и Трансильванию. Шоссе было построено в 1970–1974 годах для военных нужд, в основном силами и средствами Румынской армии. При этом во время прокладки погибли около 40 человек.

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На вашем пути будут крутые изгибы, «шпильки», сильные изменения высот и тоннели. Бывает, что посреди шоссе появляются огромные стада овец, блокирующие движение. Наконец, из-за позднего таяния снега на высокогорном участке движение между северными и южными склонами Карпат открыто только с 30 июня по 1 ноября, и только в светлое время суток — с 06:00 до 22:00.

Каньон Скипперс, Новая Зеландия

Достопримечательность Южного новозеландского острова — это дорога в ущелье с удивительной историей. Во второй половине XIX века эти места охватила золотая лихорадка, и люди были готовы на многое, лишь бы найти драгоценный металл. Они терпели холодные зимы и весенние наводнения. Для того, чтобы спускаться в каньон и трудиться на приисках, рабочие своими руками пробили в скале дорогу, используя подручные инструменты и взрывчатку. В настоящий момент её протяжённость составляет 22 км.

© Shellie Evans / Flickr

© Shellie Evans / Flickr

© YSander / Wikipedia

© YSander / Wikipedia

© Shellie Evans / Flickr

Езда по живописному каньону — это не лёгкая прогулка. Придётся преодолеть крутые повороты и узкую проезжую части, которая по сути предназначена для одностороннего движения. На одном из щитов перечислены опасности и специфические нюансы, которые ждут путешественников. Например, дорога не предназначена для техники с прицепами, зимой её могут закрывать, а страховка на определённые категории машин не здесь не действует.

Шоссе Далтон, США

Аляска — прекрасный, но очень суровый край. Особенно непросто приходится дальнобойщикам, которые ездят по самой удалённой в Штатах дороге, названной в честь инженера Джеймса Далтона и символичной протяжённостью 666 километров. Кстати, именно про неё снято телешоу «Ice Road Truckers», в котором показаны тяжёлые будни водителей. Далтон проходит параллельно Трансаляскинскому нефтепроводу, соединяя всего три населённых пункта — Колдфут (население 10 человек), Уайзмен (22 человека) и Дедхорс (25 человек). Асфальтом покрыты менее трети пути, остальная его часть грунтовая.

© Scott McMurren / Wikipedia

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© James Brooks / Flickr

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По шоссе постоянно ездит большое количество грузовиков. Летом — около 160 машин в день, зимой — 250. Наибольшие сложности поджидают в холодное время года, когда маршрут покрывается снегом и льдом. Дорога по праву считается одной из самых опасных в мире, а власти настоятельно рекомендуют водителям иметь с собой всё самое необходимое на случай экстренной ситуации.