Новый пятизвездочный отель в Турции откроется со второй попытки

Турагенты и туристы ждут открытия отеля Ducale Lara: оно запланировано на 1 июня, но некоторые сомневаются, что гостиница начнет работать в объявленные сроки.

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Администрация Ducale Lara уже переносила запуск. Изначально первые туристы должны были заехать 26 мая. Один из туроператоров привез клиентов, но на месте выяснилось, что принять их не готовы. Компания предоставила замену в той же ценовой категории – Baia Lara. А открытие нового объекта отложили до 1 июня.

«Проходили по побережью в Аксу неделю назад, но на территорию Ducale нас не пустили: стройка в разгаре, пыль стоит на всю улицу», – рассказал один из турагентов.

Он сомневается, что работы завершат до 1 июня.

Туристам, заказавшим туры с вылетом до 5 июня, некоторые туроператоры уже предлагают замену. У других в заявке остается Ducale Lara. Редакция направила запрос в отель, ответ пока не поступил.

Наш собеседник в туроператорской компании Let’s Fly уверен: отель начнет работу 1 июня, планируется поэтапное открытие. «Тем клиентам, которые забронировали гостиницу на более ранние даты, мы предоставляем альтернативы того же уровня».

«Если туристам что-то не понравится при заезде, будем переселять, – добавили в департаменте Турции туроператора “Интурист”. – Но надо учесть, что в Курбан-байрам многие отели уже заполнены».

Сейчас, по данным агрегаторов, продажи туров в Ducale Lara начинаются у туроператоров с разных дат – с 3, 6, 11 июня. Недельный турпакет с вылетом из Москвы можно заказать за 330 тыс. руб. на двоих. Плюсы отеля – расположение на первой линии от моря, большой открытый бассейн, аквапарк с 11 горками, рестораны a la carte.