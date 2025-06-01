Танцующий дом в Праге: чем эта достопримечательность привлекает туристов

В центре Праги среди классических зданий выделяется Танцующий дом — современное, смелое строение, будто в движении. Его построили на месте дома, разрушенного в 1945 году. Дом, который танцует: что скрывает самый странный фасад Праги - об этом подробнее на сайте Туристас.

Долгое время участок пустовал, пока в 1986 году Вацлав Гавел, тогда ещё не президент, не предложил вдохнуть сюда новую жизнь. Проект доверили архитекторам Владо Милуничу и Фрэнку Гери, и они создали нечто революционное для Праги — дом, который словно танцует. Его две башни символизируют танцующую пару, а металлическая конструкция на крыше получила прозвище «медуза».

Дом собран из уникальных бетонных панелей, благодаря которым он будто движется. Внутри расположены офисы, галерея, кафе, отель и ресторан с видом на Влтаву. Когда здание открылось в 1996 году, реакция была неоднозначной — жители не сразу приняли такую архитектуру. Но вскоре оно стало символом перемен и открытости новой Чехии. Танцующий дом — это история о том, как старый город может принять новое, сохранив свою душу.