В популярных отелях Турции не осталось свободных номеров

Турагенты наблюдают высокую загрузку отелей в Турции в период с 6 по 9 июня. В эти дни в стране будет отмечаться мусульманский праздник Курбан-байрам. Все 4 дня объявлены общегосударственными выходными, и многие местные жители устремятся на море. Оптимальные по цене и качеству отели в эти дни обычно на 100% загружаются и останавливают продажи задолго до праздника. Редакция TourDom.ru выяснила, в каких популярных гостиницах еще можно найти свободные номера на неделю с вылетом из Москвы 5–7 июня.

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По данным агрегаторов, в дни Курбан-байрама не получится отправиться на недельный отдых в отели сети Dobedan (бывшие Alva Donna). Доступные для бронирования номера в Dobedan Beach Resort Comfort появляются лишь с 12 июня, а в Dobedan World Palace – с 10-го.

Нет мест в указанные даты в Rubi Platinum Spa Resort & Suites 5* в Аланье. Недельное проживание в этом отеле возможно не ранее 9 июня. Bellis Deluxe Resort в Белеке также на «стопе», свободные места здесь обнаруживаются лишь с 12-го числа. В премиум-отеле Cullinan Golf Resort Belek получится отдохнуть только с 11 июня – в дни праздника он заполнен.

В Titanic Deluxe Golf Belek 5* разместиться на 8 дней с 5–6 июня можно только на виллах, очевидно номера более низких ценовых категорий уже раскупили. Недельный отдых в design pool villa с вылетом из Москвы 5 июня обойдется в 796 тыс. руб. на двоих.

В некоторых других известных на российском рынке гостиницах еще есть варианты. Например, с вылетом из столицы 5–7 июня можно забронировать тур на 8 дней в Selectum Luxury Resort Belek 5* – за 257 тыс. руб. Отдых в Lujo Hotel Bodrum предлагается за 550 тыс. на двоих, в Nirvana Cosmopolitan – за 720 (deluxe suite).

За 250 тыс. можно заказать поездку в Belek Beach Resort, за 240 – в Akka Alinda в Кемере. Отдых в Barut B Suites с 5 июня обойдется в 160 тыс.

Напомним, в дни празднования Курбан-байрама для туристов, отдыхающих в Турции, практически ничего не изменится. Рестораны и магазины на курортах будут работать в обычном режиме.