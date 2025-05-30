Как Саудовская Аравия планирует завлекать туристов

Саудовская Аравия стремится нарастить турпоток. Туристам предлагают отдых в отелях мирового класса с первоклассным сервисом, пляжный отдых, кристально чистые воды, которые превосходят по прозрачности даже Мальдивы, экскурсии на древние руины в пустыне Аль-Ула, к историческим гробницам Мадаин-Салих, посещение колоритных рынков Джидды и современных достопримечательностей Эр-Рияда.

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Более того, местные власти готовы смягчить сухой закон. Планируется, что некоторым из заведений разрешат продавать алкоголь крепостью не более 20%. Правда, продажа будет строго регулироваться.

Что касается дресс-кода, женщинам разрешат купаться и загорать в открытых купальниках, но при выходе из воды их попросят прикрыться.

Вдали от туристической зоны придется носить абайю и платок. Мужчинам разрешат шорты, но не выщше колена.

Старания местных властей дают свой результат. Если в 2022 году Саудовскую Аравию посетило около 13,6 миллиона человек, то в 2024 году их число выросло до 30 миллионов.

Ранее эксперт рассказал, грозит ли Турции туристическая катастрофа. Напомним, сообщалось о туристическом кризисе в Турции.