Эксперты объяснили, почему Турция начала проигрывать другим направлениям

Путешествия в страны Азии стали одним из главных туристических трендов 2025 года у россиян. Причины стремительного роста популярности азиатских направлений – от ценовой доступности до уникального культурного опыта и удобной логистики – объясняют эксперты туриндустрии и ученые. Чем Вьетнам, Китай и Таиланд покоряют туристов, разбирался «ФедералПресс».

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Основные плюсы направления

Управляющий директор популярного туроператора Любовь Воронина объясняет, что Вьетнам и Китай сейчас находятся в числе лидеров по бронированиям. По ее словам, прямые рейсы, доступные цены и обширная маршрутная сеть китайских авиалиний стали основными драйверами роста. Также она отметила, что даже перелеты в Японию через Китай можно найти за 40 тысяч рублей.

Кроме того, Воронина подчеркнула, что Азия предлагает уникальное сочетание природных красот, культурных достопримечательностей и возможностей для оздоровления. Азиатские отели нередко включают в себя спа-центры, массажные салоны и даже курсы иглоукалывания.

«Также практически на протяжении всего года страны радуют солнцем и теплом, что создает благоприятные условия для отдыха. Однако стоит учитывать особенности некоторых направлений в период низкого сезона и отталкиваться от этого при выборе курорта», – отметила Воронина.

Туристический бум: Таиланд и Вьетнам вырываются вперед

По данным пресс-службы одного из туроператоров, среди азиатских направлений самым популярным остается Таиланд. Это направление обеспечивает высокий туристический поток благодаря безвизовому режиму, широкому выбору рейсов и хорошо развитой инфраструктуре. В компании отметили, что за первые четыре месяца 2025 года Таиланд посетили около 880 тысяч россиян – рекордный показатель.

Также активно восстанавливает позиции Вьетнам. Регулярные рейсы в Ханой, Хошимин и чартеры на Нячанг способствуют росту интереса к стране. В случае с Китаем особый интерес вызывает остров Хайнань, куда туристов привлекает пляжный отдых и недорогие прямые рейсы из десятков городов России.

«Пляжный отдых является самым востребованным в мире, кроме того, спрос поддержан недорогой прямой перевозкой китайских и российских авиакомпаний. Это позволило развернуть продажи туров не только из Москвы, но и из целого ряда крупных городов, таких как Екатеринбург, Казань, Уфа, Владивосток и другие. В результате стоимость путешествия на Хайнань для двоих начинается от 160–170 тысяч рублей. Материковый Китай пока остается визовым, хотя оформление и происходит достаточно быстро. Плюс есть "лайфхак" с транзитными визами. Теперь их можно оформить по прилете на срок до 10 суток. Для этого нужно предоставить авиабилет в третью страну и подтвержденную бронь в гостинице», – рассказывают специалисты.

Упрощенные визы и культурное разнообразие

Доцент Государственного университета управления Вадим Жуков объясняет, что россияне сохраняют интерес к зарубежным поездкам, и Азия здесь выступает как экзотичная и при этом доступная альтернатива Европе. По его словам, оформление виз в азиатские страны значительно упростилось: в Японию, например, можно получить визу бесплатно за 4 дня, а в Китай – оформить транзитную визу на 10 дней прямо по прилете.

«Самая легкая и бесплатная виза – японская. Отказов почти не бывает, оформление занимает не более одной недели. В случае отказа подробно разъясняют, что необходимо исправить или какую справку донести. Вторая по простоте виза в Южную Корею. Точнее, это не виза, а электронное разрешение. Все оформляется в интернете, единственная сложность – не принимают к оплате российские карты, поэтому придется искать дополнительные возможности. Китайская виза требует прохождения полноценной процедуры оформления. Но можно воспользоваться безвизовым транзитным пребыванием на 240 часов. С декабря 2024 года можно 10 дней путешествовать по Китаю, переезжая из провинции в провинцию. И не надо искать действующий визовый центр и собирать ворох справок и подтверждений», – объясняет Жуков.

Он добавил, что для многих путешественников страны Азии все еще так же малоизвестны, как другие планеты, и это очень заманчиво и экзотично. Достопримечательностей и необычных мест в Азии не счесть, за одну поездку все не посмотреть. Также интерес вызывает и гастрономия: приготовление блюд на открытом огне, высокое качество и широкий выбор самых разнообразных диковинных продуктов.

«Еще одна причина – транспортная доступность. Конечно, авиаперелеты недешевы. Но серьезно расширившийся выбор вариантов позволяет найти подходящий вариант. Для жителей азиатской части Российской Федерации это направление стало и более удобным, и предпочтительным», – говорит эксперт.

Почему Азия дешевле и интереснее Европы

Как считает доцент Финансового университета Екатерина Андреева, упрощение визового режима, государственная поддержка туризма и благоприятный валютный курс сделали поездки в Азию более привлекательными, чем в Европу. Она подчеркнула, что в странах вроде Китая и КНДР можно найти жилье и еду по ценам, гораздо более низким, чем в любой западноевропейской стране. Кроме того, правительства этих стран активно инвестируют в развитие туристической инфраструктуры, что делает поездки комфортными и безопасными.

«Ценовая доступность как отправная точка. Действительно, в сравнении с традиционными европейскими направлениями или даже внутренним туризмом путешествия в Китай, Южную Корею и в последнее время в КНДР могут показаться более бюджетными, особенно если речь идет о пакетных турах», – отметила Андреева.

Она добавила, что существует широкий спектр туристических возможностей: Китай, Корея и КНДР предлагают разнообразные виды отдыха – от пляжного релакса на южных островах до горнолыжных курортов и оздоровительных программ. Здесь можно найти развлечения на любой вкус и бюджет.

Изменение туристических привычек

Специалисты отмечают смещение интереса россиян от традиционных направлений вроде Турции и Египта к более «экспериментальным» и насыщенным. По мнению экспертов, это связано с желанием открывать новые культуры и получать уникальный опыт, недоступный в других регионах.

Андреева также обратила внимание на растущий интерес к нишевым видам туризма: от гастрономических и оздоровительных поездок до экскурсий по закрытым территориям, таким как Северная Корея.

«КНДР, несмотря на свою закрытость, вызывает большой интерес у россиян, стремящихся увидеть страну, которая существует по своим уникальным правилам и традициям. Это возможность прикоснуться к истории и увидеть мир, который мало кто знает», – добавила она.

А что с Европой

Хотя Европа по-прежнему в списке желанных направлений, по словам Жукова, туристы стали сталкиваться с дорогими визами, длительными сроками оформления и высокими затратами на проживание.

Азия, напротив, предлагает гибкость, доступность и широкий выбор форматов отдыха.

Туристов не пугают цены

2025 год демонстрирует устойчивый рост интереса к азиатским направлениям. Азию выбирают за климат, экзотику, возможности для восстановления и культурное разнообразие. И хотя авиаперелеты не всегда дешевы, турпоток на Восток не ослабевает. Наоборот – он обещает только расти.

Россияне открывают для себя Азию с новой стороны – не только как пляжное направление, но и как источник уникального и глубокого туристического опыта.