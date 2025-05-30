«Задыхаешься». Турист раскритиковал отдых во Вьетнаме

Российский путешественник Денис Забелин побывал во Вьетнаме и рассказал о некоторых особенностях страны, которые вызывают у него отвращение. Свои наблюдения он описал в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

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По словам автора, во вьетнамских городах очень многолюдно, а транспортная система не рассчитана на такое количество автомобилей и мопедов. На дорогах там постоянно пробки, а автобусы ходят нерегулярно.

«Улицы и переулки завалены пластиковыми пакетами, упаковками и пищевыми отходами, — пожаловался автор. — Сочетание ароматов уличной кухни, переполненных мусорных баков, выхлопных газов создает неповторимый "букет", от которого задыхаешься».

Более того, отметил россиянин, на улицах Вьетнама очень много попрошаек и промоутеров, которые пытаются наживиться на туристах.

Ранее стало известно, что за четыре месяца 2025 года Вьетнам посетили в 2,5 раза больше туристов. Россияне массово устремились туда из-за дешевых отелей.