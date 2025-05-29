Блогер @fromtheothershore съездила в Гуанчжоу и поделилась своими расходами.

Неделя в Гуанчжоу обошлась блогеру примерно в $550 – и это без учета перелета. По ее словам, жилье в городе оказалось недорогим: $400 за 7 ночей в хорошем отеле в центре, с завтраками.

Питание оказалось недорогим – всего $90 за обеды и ужины в местных заведениях. Еще около $15 ушло на проезд в метро, которым блогер пользовалась весь отпуск. За интернет – $9 (eSIM на 2 ГБ). Почти все достопримечательности в Гуанчжоу бесплатные: можно гулять по старинным улицам, заходить в храмы и музеи без билетов.

Что нужно знать о поездке в Японию летом

Из-за большого количества прямых рейсов между Россией и Китаем добраться до Гуанчжоу сейчас стало проще, а сама поездка – вполне бюджетной.