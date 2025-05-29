Скажется ли на туризме отмена рейсов «Туркменских авиалинии»

Национальный перевозчик Туркменистана, авиакомпания Turkmenistan Airlines, приостанавливает рейсы в Москву из Ашхабада начиная с 1 июня на неопределенный срок. Такое объявление появилось сегодня в телеграм-канале агента по продажам.

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Чтобы выполнить свои обязательства, компания обещает организовать дополнительные рейсы в Казань по вторникам и субботам и автоматически пересадить на них пассажиров. Тех, кто планировал лететь из Ашхабада на T5701, отправят в Казань на T5733, а обладателей билетов на T5715 – на Т5735.

«В период с 02.06.2025 по 14.06.2025 для вас будет организован бесплатный наземный трансфер из аэропорта Казани в аэропорт Домодедово (Москва)», – сообщает перевозчик. Остальным предлагают обращаться на телефон горячей линии 8 (812) 459-98-99.

Напомним, что Turkmen Airlines приостанавливала полеты в Москву на несколько месяцев летом 2023 года «в связи с воздушной обстановкой» и «в целях обеспечения безопасности полетов». В декабре 2024-го ситуация повторилась, но уже без объяснения причин. Перевозчик несколько раз переносил дату возобновления рейсов и вернулся на московское направление только 1 мая, но полеты, как мы видим, продлились всего месяц.

Российские туристы пользовались Turkmenistan Airlines, чтобы попасть в города Юго-Восточной Азии. Например, в Куала-Лумпур, Хошимин, Бангкок. Однако с учетом того, что авиакомпания уже не раз отменяла свои рейсы в Москву, в последние месяцы количество желающих купить билеты или туры сократилось.

«После возобновления рейсов “Туркменских авиалиний” мы использовали перевозку авиакомпании только в индивидуальном порядке. Групповых программ на рейсах из Москвы и Казани мы не формировали, блоков под программы в Азию также не брали. Более того, мы приняли решение придерживаться той же политики и на летний период. Таким образом, наших туристов очередная отмена и перенос рейсов не коснутся. Мы ждем более стабильной обстановки, чтобы возобновить блочную перевозку по всем нашим ключевым направлениям на рейсах национального перевозчика Туркменистана», – прокомментировали ситуацию «ТурДому» в ITM group.

Один из вопросов, который возникает у наблюдателей, – последуют ли примеру Turkmenistan Airlines другие иностранные перевозчики? Ведь участившиеся паузы в работе столичных аэропортов не могут их не беспокоить.

«Нервы у многих сдают, но они пока терпят», – заметил один из наших собеседников.

В декабре свои рейсы в Москву также приостанавливала израильская El Al, которая возобновила полеты одновременно с «Туркменскими» – с 1 мая. Пока в системе бронирования El Al никаких изменений нет. Билеты Тель-Авив – Москва по-прежнему находятся в продаже.