Путешественник назвал жителей Грузии жадными жуликами

Молдавский путешественник, объехавший Грузию на велосипеде, назвал местных жителей жадными жуликами и поспешил поскорее уехать из страны. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Игоря, он не рискует оставлять свои вещи без присмотра в Грузии, поскольку не доверяет местным. Он заметил, что его несколько раз пытались обмануть в секонд-хенде и сервисе по ремонту велосипедов. Также турист обратил внимание, что на Грузию сильное влияние оказывают европейские ценности, из-за чего народ уже не такой гостеприимный.

Кроме того, Игорь признался, что из-за русской речи к нему относились предвзято в Тбилиси.

«При этом, если ты хочешь что-то у них купить, они сразу идут на контакт», — пояснил путешественник.

Ранее россиянка пожаловалась на отношение местных в Грузии к соотечественникам. Грузии она противопоставила Италию, где ее радостно пропустили в город сразу после прилета.