Российские туристы ответили, куда мечтают отправиться больше всего

Россияне при отсутствии финансовых ограничений больше всего хотели бы отправиться в путешествие на Мальдивы и в Японию, из внутренних направлений - на Байкал и Камчатку. Об этом говорится в результатах исследования института общественного мнения "Анкетолог" (текст есть у ТАСС).

"Респондентам был задан вопрос о том, какую страну они хотели бы посетить, если бы не были ограничены в ресурсах. И здесь результаты существенно расходятся с текущей востребованностью направлений выездного отдыха. 11% респондентов хотели бы посетить Мальдивские острова, 9% - Японию, 8% - Италию, 6% - Китай, 5% - ОАЭ, 4% - Грецию", - рассказали эксперты.

В России при отсутствии финансовых ограничений респонденты больше всего хотели бы посетить озеро Байкал (15%), Камчатку (11%), Сочи (9%), Калининград (9%) и Горный Алтай (8%).

Популярные направления

Согласно исследованию, наиболее востребованным у россиян направлением выездного туризма является Турция: эту страну за последние полтора года посетили треть, совершавших зарубежные поездки. В топ-10 стран по популярности также входят Абхазия (18%), Египет (13%), Китай (13%), Таиланд (13%), ОАЭ (9%), Грузия (6%), Казахстан (6%), Армения (5%) и Вьетнам (4%).

Большинство (70%) респондентов планируют посетить зарубежные страны в ближайший год. При этом планируемые направления путешествий респондентов совпадают с теми, которые пользовались популярностью в предыдущие полтора года, отметили эксперты.

Основными туристическими центрами внутри России являются Санкт-Петербург и Москва. В 2024-2025 годах их посещали соответственно 21% и 20% респондентов, путешествовавших по стране. Далее следуют Сочи (16%), города Золотого Кольца (16%), Анапа (14%), Казань (12%), Подмосковье (12%), Екатеринбург (11%), Геленджик (10%) и Горный Алтай (10%). В ближайший год респонденты планируют, в первую очередь, посетить Санкт-Петербург (20%), Горный Алтай (15%), Сочи (15%), города Золотого Кольца (13%), Кавказские Минеральные Воды (13%) и Крым (13%).

Исследование было проведено на панели Anketolog.ru среди 2 тыс. россиян от 18 лет.