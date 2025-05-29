Иран расширит турсвязи с двумя странами

Иран и Египет готовятся запустить туристический обмен. Об этом сообщил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи Амири, передает Mehr News Agency – партнер TV BRICS.

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Он отметил, что его министерство уже провело переговоры с иранским внешнеполитическим ведомством по поводу сотрудничества с Египтом в этой сфере.

Подчеркивается, что Реза Салехи Амири также встретился с министром туризма Турции Мехметом Нури Эрсой. Сейчас ежегодно около 3,5 млн иранцев отдыхают в Турции, тогда как из этой страны в Иран приезжает около 1 млн человек. Страны договорились работать над тем, чтобы уравнять этот поток в обе стороны.