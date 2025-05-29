Грозит ли Турции туристическая катастрофа

В сети появились слухи о том, что Турция оказалась в непростой ситуации из-за снижения турпотока. Турэксперт Дмитрий Арутюнов рассказал, так ли это и как на самом деле обстоят дела в стране.

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Турции предрекают туристическую катастрофу из-за снижения турпотока. В сети распространяется информация, что из-за высоких цен туристы стали выбирать вместо курортов Турции другие направления, а жители Индии вовсе отказались от поездок в страну по политическим соображениям.

По словам турэксперта Дмитрия Арутюнова, на самом деле картина в Турции иная, а масштабы «катастрофы» сильно преувеличены.

К примеру, страна никогда не могла похвастаться большим турпотоком из Индии, а для россиян регион по-прежнему остается одним из самых доступных направлений с морским отдыхом, прямым перелетом. Кроме того, Турция находится вблизи европейской части страны.

Тем, кто хочет отказаться от поездок в Турцию, эксперт рекомендовал присмотреться Мальдивским островам, Вьетнаму и китайским курортам, Африке, Бали, Шри-Ланке.

Ранее сообщалось о туристическом кризисе в Турции. Также стало известно, что гиды в Турции вводят туристов в заблуждение, чтобы продать экскурсии.