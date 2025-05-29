«Поют и флиртуют». Туристка побывала в Мексике и описала местных пенсионерок

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала, как живут местные пенсионерки. Наблюдениями она поделилась в своем блоге на платформе «Дзен».

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Девушка сравнила образ жизни мексиканок с их сверстницами из России. По ее мнению, 55-летние соотечественницы уже прощаются с бодростью, тогда как в Мексике жизнь только начинается.

«Женщины работают на рынках, вяжут, поют, крутят лепешки, иногда даже флиртуют. У них никуда не исчезает ощущение собственной значимости», — такими словами описала мексиканок туристка.

Она рассказала, что возраст не мешает мексиканцам ходить на свидания и есть острую пищу, несмотря на высокое артериальное давление. Мужчины в стране Северной Америки чинят лодки, улыбаются и курят сигары, женщины обсуждают новые платья и носят серьги до плеч.

«В России многие в 55 готовятся "сдавать позиции", а в Мексике — выходят на танцпол», — сделала вывод россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о восторге мексиканских женщин перед русскими мужчинами. Она отметила, что их привлекает внешность чужеземцев с бледной кожей и светлыми волосами.