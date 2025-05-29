Что такое ноктуризм и почему путешествия ночью обрели огромную популярность

Столпотворения у популярных достопримечательностей, десятки одинаковых ресторанов, избитые развлечения и полуденный зной — привычные направления давно потеряли свой шарм в глазах искушенных путешественников. На карте мира для таких людей практически не осталось белых пятен, однако они нашли новый способ наслаждаться поездками — даже по старым местам. Когда большинство туристов возвращается в свои постели после долгого светового дня, на охоту выходят ноктуристы — любители ночных приключений. Некоторые из них хотят увидеть мириады звезд вдали от огней мегаполисов, а других, напротив, влекут городские улицы, которые в сумерках открывают свои секреты лишь самым смелым. Почему ноктуризм стал главным трендом года и как меняется мир с наступлением темноты — в материале «Ленты.ру».

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Виноваты звезды

«Я отправилась в пустыню Сахару и разбила лагерь. За одну ночь, лежа на песке под невероятно ярким небом, я увидела Млечный Путь и с десяток падающих звезд. Вернувшись домой, я тут же записалась на курсы по астрономии, а потом начала охоту за северным сиянием — мне стало интересно, что еще происходит в мире с наступлением темноты», — Марокко Стефани Вермиллион, автор книги «100 ночей из жизни: величайшие приключения после захода солнца».

И подобные сцены разворачиваются в разных уголках планеты: все больше путешественников нарочно отказываются от полуденного солнца в пользу сияния луны. Этот новый подход получил название ноктуризм (noctourism) — то есть стремление исследовать природу и городские достопримечательности после заката, когда они предстают в ином облике.

По результатам опроса платформы Booking.com, в котором приняли участие 27 тысяч человек, ноктуризм стал главным туристическим трендом 2025 года. При этом две трети респондентов заявили, что рассматривали возможность отправиться в «места с более темным небом для того, чтобы принять звездные ванны и стать свидетелями уникальных космических событий».

Этот тренд способен преобразить привычный отдых уже в 2025 году. По сути, это шанс заново открыть для себя привычные места в темноте National Geographic

В освою очередь, туристические компании сообщают о всплеске интереса к коттеджам, кемпингам и отелям, которые предлагают пространство для наблюдения за звездами вдали от светового шума.

«Когда приближается что-то вроде метеоритного дождя Персеиды или северного сияния, люди спрашивают: "Куда мы можем поехать, чтобы полюбоваться этим? И где там можно разместиться?"» — поделилась креативный директор сервиса бронирования жилья Unique Homestays Джесс Кларк.

Тенденцию заметила и Таня Джордан, владелица домов для отдыха недалеко от Кембрийских гор в Уэльсе.

«Недавно к нам приезжали два подростка, которые занимались фотографией, — они сидели на улице до трех часов ночи, — сказала она. — В городе вы можете увидеть около ста звезд невооруженным глазом. Здесь — 2,5 тысячи».

Женщина также вспомнила, что среди ее гостей был мужчина, который решил сделать предложение своей девушке под звездным небом.

И действительно, людей, завороженных магией ночи, становится все больше. В TikTok видео под хештегом #stargazing, опубликованные искателями звездопадов, уже набрали больше полумиллиона просмотров. В одном из них британская пара показала, как в течение года посетила 12 разных мест — от Исландии до пустынь Намибии — в периоды новолуний. А в другом итальянская туристка призналась, что только во время ночного купания в горячих источниках под открытым небом почувствовала себя по-настоящему живой и свободной.

«Такой отдых — более интимный и настоящий»

Ноктуризм подпитывается жаждой необычных впечатлений, присущей миллениалам и зумерам. Молодые люди давно изучили популярные города и достопримечательности, поэтому дневное расписание для них попросту неактуально. Ночной же туризм позволяет по-новому взглянуть на уже известные уголки планеты.

«На 40 % за последние два года вырос спрос на нестандартные ночные активности среди туристов в возрасте 30-40 лет, по словам сооснователя турфирмы », —Flash Pack Ли Томпсона.

Таким путешественникам мало просто сходить вечером в бар — им нужны особые эмоции. Например, ночные велопробеги по пустым улицам, квесты при лунном свете или арт-фестивали после полуночи. Примечательно, что при этом многие отказываются от алкоголя как от главного развлечения в ночное время суток. Они хотят большего, чем типичная вечеринка, — важен памятный опыт, о котором потом можно будет рассказать друзьям и подписчикам.

Неудивительно, что соцсети наполнены завораживающими ночными кадрами — от огней мегаполисов до звездопадов в пустыне. Как отмечает туроператор Wayfairer, 67 процентов туристов, приезжающих сегодня в Токио, планируют ночные развлечения (это на треть больше, чем в 2023 году). По мнению CEO компании Джейсона Стивенса, этот тренд во многом разогнал Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ): люди видят фото неоновых вывесок Синдзюку или ламповых изакая-баров и стремятся лично окунуться в эту атмосферу.

Более того, вырос интерес и к локальной жизни: путешественники хотят увидеть города так, как их видят местные жители.

«Вместо толкучки в знаменитом музее утром — неспешная прогулка по окрестным кварталам глубокой ночью, когда город принадлежит своим. Вместо банального обеда в туристическом кафе — поход на шумный ночной рынок, где ужинают сами горожане. Смена фокуса делает отдых более интимным, живым и настоящим», — объясняют журналисты NSS Magazine.

Тысяча и одна ночь

Такой режим помогает не только туристам, но и самим городам. Многие мегаполисы — от Сеула до Барселоны — страдают от перегрузки инфраструктуры в пиковые часы, поэтому ночные визиты стали простым и очевидным решением проблемы. Так, в Иордании обрела популярность программа Petra by Night: раз в неделю легендарное древнее городище Петра открывают в поздние часы, и туристы могут увидеть знаменитую Сокровищницу при свете тысяч свечей. А Тадж-Махал в Индии распахивает свои двери ограниченным группам посетителей в полнолуние.

54 % туристов готовы переключиться на ночные активности из-за повышения дневных температур, а остальные прямо заявляют, что хотят избежать палящего солнца (согласно Booking.com)

Ноктуризм охватывает весь мир, и каждый город адаптируется к нему по-своему. Например, с заходом солнца в токийском районе Синдзюку загораются сотни неоновых вывесок, и туристы стекаются в квартал Кабуките, чтобы поглазеть на небоскребы и шумные казино. Опытные гиды советуют заглянуть на улочки Омоиде Екочо, которые представляют собой лабиринт крошечных баров под открытым небом, где по вечерам офисные работники беседуют за порцией шашлычков якитори. А желающие полюбоваться мегаполисом с воды отправляются в ночной круиз по реке Сумида, откуда открывается вид на футуристические огни токийского залива.

Гурманов и любителей уличного азиатского колорита манит Бангкок. В тайской столице жара спадает лишь к вечеру — и тогда тысячи торговцев разворачивают свои шатры на ночных рынках. В воздухе над Рот Фай или Чатучак смешиваются ароматы жареных специй и сладкого дыма от манго-гриля, на прилавках кипит экзотика — от жареных насекомых до свежайших морепродуктов. В час ночи можно попробовать и лапшу пад-тай на тротуаре Китайского квартала, и легендарный суп том-ям на лодочном рынке.

Кроме того, Бангкок известен и ночной духовной жизнью. Некоторые храмы открыты допоздна, предлагая специальные медитации при свечах и красочные церемонии под луной. А для любителей вечеринок ближе к полуночи оживают клубные улицы Сухумвит и RCA. В заведениях вроде Sky Bar на крыше небоскребов можно полюбоваться городскими огнями с высоты птичьего полета, потягивая коктейль над рекой Чаупрая.

Ноктуризм поощряют и ближневосточные мегаполисы. Так, в Дубае после захода солнца оживают ультрасовременные кварталы: торговые центры работают до полуночи, в ресторанах столы накрывают прямо на пляже, а в пустыне туристов ждут ночные сафари. Хитом продаж в ОАЭ стали туры, предлагающие промчаться на джипе по барханам при лунном свете, а затем поужинать у костра под звездным небом.

Да и в самом Дубае после заката тоже есть чем заняться: например, прогуляться по набережной Марина-бич, наслаждаясь видом сверкающих высоток, подняться на обзорную площадку Бурдж-Халифы в поздние часы, чтобы увидеть огни города с высоты 148-го этажа, посетить шоу Dubai Fountain.

Знаменитое шоу танцующих фонтанов начинается в 23:00, а обзорная площадка Бурдж-Халифы встречает гостей до поздней ночи. И это неслучайно — власти города знакомы с трендом и развивают ночной туризм сознательно

«Вечером они заваливаются в бары и неистово веселятся»

В то же время на другом конце мира не спит Нью-Йорк. Здесь ночной туризм существует десятилетиями, круглосуточно предлагая развлечения на любой вкус. Театралы спешат на бродвейские мюзиклы, любители панорам поднимаются на смотровые площадки Empire State Building или Top of the Rock — в некоторые сезоны они работают до двух часов ночи. В Центральном парке проводят ночные киносеансы под открытым небом, а Метрополитен-музей устраивает эксклюзивные экскурсии при свете ламп.

«На Empire State Building стоит подниматься именно на закате, чтобы застать панорамный вид сначала в дневное время, а затем в тот момент, когда зажигаются огни и Нью-Йорк начинает сиять. Там ты чувствуешь себя словно героем фильма про Манхэттен, который смотрел в детстве», — Полина путешественница из Москвы.

По словам туристки, вопреки стереотипам о том, что в европейских и американских городах все заведения закрываются после шести вечера, Нью-Йорк живет круглые сутки.

«Город невероятен по своим масштабам, и его ночная атмосфера сильно отличается он дневной. Днем, гуляя по Манхэттену, ты видишь строгих людей в деловых костюмах, а вечером эти же люди заваливаются в бары и неистово веселятся до самой ночи, даже по будним дням. Самые лучшие бары находятся в двух районах — это East Village и Williamsburg в Бруклине», — делится впечатлениями Полина.

В свою очередь, Барселона, которую давно критикуют за столпотворения туристов, теперь тоже делает ставку на вечерние маршруты. Город знаменит поздними ужинами — горожане садятся за стол лишь в десять часов вечера, и гости все чаще подстраиваются под этот режим. После огромной порции паэльи туристы отправляются полюбоваться архитектурой Гауди, а местные гиды организуют специальные ночные туры по пустым улицам Готического квартала.

Но если Барселона славится расслабленным средиземноморским темпом, то Берлин притягивает путешественником духом свободы и клубной культуры — фанаты ночных развлечений летят сюда, чтобы провести выходные без сна на техно-рейвах. По данным Комиссии клубной культуры Берлина, каждый третий приезжает сюда именно за этим.

€ 1,4 млрд оставили техно-туристы в кассах клубов и сопутствующего бизнеса в Берлине в 2018 году

Например, легендарный клуб Berghain открывается в субботу вечером и работает до полудня понедельника, а туристы из разных точек мира готовы часами стоять в очередях, мечтая окунуться в атмосферу полного раскрепощения. А для любителей более уютных вечеринок на берегу Шпрее работают пляжные бары, где можно до утра танцевать босиком. Берлинский сенат даже учредил должность ночного мэра, отвечающего за поддержку всех этих мероприятий и смягчение конфликтов с местными жителями.

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Ноктуризм объединяет городских романтиков, любителей шумных вечеринок, экстремалов и исследователей природы. Но последние ищут не только умиротворения под сиянием полярных огней, но и настоящего адреналина. Одни совершают ночные восхождения на вершины гор, чтобы выпить чашку горячего чая на рассвете, а другие — погружаются в океан ради светящегося планктона. Они отмечают, что подводный мир в темноте можно сравнить с полетом в космос.

Стефани Вермиллион предполагает, что в этом и заключается секрет популярности ноктуризма — он возвращает путешественникам ощущение чуда.