«Едва не задохнулись». Туристов заблокировали в самолете

Самолет российской авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку из-за неисправности. Об этом «Ленте.ру» рассказала одна из пассажирок.

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Уточняется, что инцидент произошел в среду, 28 мая, на рейсе из Москвы в Анталью. По словам собеседницы издания, летевшие на отдых в Турцию люди «едва не задохнулись» из-за поломки кондиционера. Пилоты приняли решение посадить лайнер в Самаре.

«Люди стали обливать себя и детей водой, чтобы хоть немного сбить температуру тела. Было невыносимо. Это длилось несколько часов», — такими фразами описала заточение в душном салоне пассажирка.

Она добавила, что из-за невыносимой жары одному из детей на борту стало плохо. После посадки в российском городе ребенка вывели из самолета.

Ранее россияне на несколько часов оказались заперты в самолете Superjet 100 без воды и кондиционера из-за неизвестной поломки. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера Red Wings.