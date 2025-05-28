Стало известно, в какие страны чаще всего отправлялись россияне

Весной россияне чаще всего отправлялись в Шерегеш и Таиланд
Согласно новому исследованию, самыми популярными направлениями для отдыха у россиян весной 2025 года стали Шерегеш и Таиланд.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Так, средняя продолжительность проживания в гостиницах на горнолыжном курорте составила 3,4 дня.
В отелях на Пхукете и в Паттайе россияне весной останавливались примерно на 7,4 и 6,2 дня соответственно, добавили в сервисе.
Ранее глава отдела маркетингового анализа сервиса путешествий Туту.ру Ольга Котельникова рассказала в беседе с НСН, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.