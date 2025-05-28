Туристку заподозрили в проституции и унизили в аэропорту США

Австралийскую туристку заподозрили в проституции по приезде в США и допрашивали несколько часов. Этим травмирующим опытом девушка поделилась с Daily Mail.

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23-летняя Эверлин из Сиднея приехала в Штаты одна в октябре 2024 года. В аэропорту девушка чем-то привлекла внимание пограничников, и те начали расспрашивать ее о карьере и образе жизни.

В ходе допроса агенты не поверили, что Эверлин работает в госслужбе, и напрямую спросили, занимается ли она сексом за деньги. Более того, австралийку заставили показать телефон, где в переписке с молодым человеком Эверлин оказались ее интимные фото.

«Они строили предположения и обращались со мной унизительно, хотя на самом деле никаких оснований для этого не было, — пожаловалась девушка. — Меня не предупредили, что они будут просматривать столь личные материалы, и они показывали эти фотографии другим мужчинам-агентам в подсобке».

В итоге Эверлин все же отпустили, однако опыт оказался для нее унизительным. Девушка предположила, что вызвала подозрения у пограничников, потому что путешествовала одна.

Ранее другую туристку унизили и довели до слез на глазах у пассажиров в аэропорту США по нелепой причине. Гнев сотрудников вызвала ошибка при сдаче багажа.